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Video: Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 5

Смотрите онлайн 5 выпуск Кто против блондинок Сезон 3, эфир от 03.03.2020
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03 марта

Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 5

Смотри, как Антон Лирник будет сражаться с блондинками в интеллектуально-развлекательном шоу Кто против блондинок? 3 сезон 5 выпуск от 03.03.2020 на сайте Нового канала.

Лондонские воровки в 19-м веке знали толк в ограблениях. Что именно выносили из дорогих магазинов девушки, за что прозвали себя «слонихами»? В проекте Кто против блондинок? 2020 Антон Лирник попробует ответить на этот вопрос.

Профессиональная лесничая заставит Антона Лирника хорошо поработать руками. Блонда-бомба Полина и Антон будут пилить огромное бревно, и шоумену придется постараться, чтобы превзойти в этом деле девушку с пилой. В шоу Кто против блондинок? 3 сезон 5 выпуск от 03.03.2020 ты узнаешь, кто из них окажется сильнее.

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Блондинки предскажут Лирнику его будущее. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 5. Часть ...
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