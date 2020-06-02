Video: Тарас Стадницкий узнает происхождение интернет-слэнга. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 18. Часть 3

Кто против блондинок от 02.06.2020 - смотрите онлайн выпуск 18 часть 3
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 18 / Тарас Стадницкий узнает происхождение интернет-слэнга. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 18. Часть 3
02 июня

Тарас Стадницкий узнает происхождение интернет-слэнга. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 18. Часть 3

В 3 части программы Кто против блондинок? 3 сезон 18 выпуск от 02.06.2020 ты узнаешь, что разрешают жителям австралийского штата Квинсленд добавлять на автомобильные номера. Может быть это эмодзи? Или ссылка на страницу в фейсбуке? Смотри прямо сейчас шоу Кто против блондинок? 2020, чтобы узнать ответ на этот вопрос.

Также ты узнаешь, какое популярное интернет-слово появилось благодаря американской компании, которая активно пыталась продать большие запасы просроченной ветчины. Чтобы узнать еще больше фактов, связанных с новыми технологиями, – смотри проект Кто против блондинок? 3 сезон 18 выпуск от 02.06.2020 на сайте Нового канала.

Кто против блондинок 18 выпуск от 02.06.2020 смотреть онлайн

Тарас Стадницкий узнает происхождение интернет-слэнга. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 18. Часть 3
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