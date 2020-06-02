Смотри онлайн проект Кто против блондинок? 3 сезон 18 выпуск от 02.06.2020 на сайте Нового канала. Гостем Леси Никитюк станет Тарас Стадницкий, а тема игры – жизнь в интернете.

Британка Джойс может поделиться способом развлечь себя на пенсии. В 83 года женщина завела блог, в котором начала описывать то, о чем стесняются говорить люди в ее возрасте. В шоу Кто против блондинок? 2020 ты узнаешь, благодаря чему Джойс стала популярна в интернете.

Блонда-бомба Алина расскажет, как воспитать собаку-модель, а на примере одной японки ты узнаешь, как справиться с одиночеством. Все это ты сможешь увидеть прямо сейчас в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 18 выпуск от 02.06.2020.

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