Video: Блонда-бомба откроет в Олеге Кензове неожиданный талант. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 17. Часть 2

Кто против блондинок от 26.05.2020 - смотрите онлайн выпуск 17 часть 2
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 17 / Блонда-бомба откроет в Олеге Кензове неожиданный талант. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 17. Часть 2
26 мая

Блонда-бомба откроет в Олеге Кензове неожиданный талант. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 17. Часть 2

Ты смотришь продолжение программы Кто против блондинок? 3 сезон 17 выпуск от 26.05.2020 на сайте Нового канала.

Во всех выпусках программы блонды-бомбы удивляли гостей невероятными талантами: кто-то танцевал тверк, кто-то показывал фокусы, а кто-то исполнял номер на воздушных полотнах. Но в 17 выпуске программы Кто против блондинок? 2020 блонда-бомба Александра переплюнет их всех, ведь девушка мастерски умеет раздевать огурцы. И Олегу Кензову ничего не останется, кроме как посоревноваться с ней в этом умении. Сможет ли ведущий программы Кохання на виживання превзойти блонду-бомбу? Это ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 7 выпуск от 26.05.2020 прямо сейчас.

Кто против блондинок 17 выпуск от 26.05.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 17 смотреть онлайн

Блонда-бомба откроет в Олеге Кензове неожиданный талант. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 17. Часть 2
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