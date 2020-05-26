Ты смотришь продолжение программы Кто против блондинок? 3 сезон 17 выпуск от 26.05.2020 на сайте Нового канала.

Во всех выпусках программы блонды-бомбы удивляли гостей невероятными талантами: кто-то танцевал тверк, кто-то показывал фокусы, а кто-то исполнял номер на воздушных полотнах. Но в 17 выпуске программы Кто против блондинок? 2020 блонда-бомба Александра переплюнет их всех, ведь девушка мастерски умеет раздевать огурцы. И Олегу Кензову ничего не останется, кроме как посоревноваться с ней в этом умении. Сможет ли ведущий программы Кохання на виживання превзойти блонду-бомбу? Это ты узнаешь в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 7 выпуск от 26.05.2020 прямо сейчас.

Кто против блондинок 17 выпуск от 26.05.2020 смотреть онлайн

Часть 3 Кто против блондинок 2020 выпуск 17 смотреть онлайн