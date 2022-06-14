Рецепт окрошки от Леси Никитюк

Ведущая «Кто против блондинок?» поделилась фирменным способом приготовления летнего супа
Окрошка — это легкое и освежающее блюдо, которое пользуется особенной популярностью в жаркую погоду. Каждая хозяйка готовит холодный суп по-своему, мы же предлагаем насладиться окрошкой по рецепту Леси Никитюк — ведущей проекта «Кто против блондинок?», который выпускает Новый канал.
Ингредиенты:
- филе индейки — 60 г;
- редиска — 60 г;
- огурец — 60 г;
- яйцо — 2 шт.;
- зелень — укроп, петрушка;
- зеленый лук;
- айран — 0,5 л;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица — 2-3 ч.л.;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Отварите филе индейки, затем остудите его и нарежьте кубиками.
- Сварите яйца вкрутую (8-10 минут с момента закипания воды), затем остудите их в холодной воде, очистите от скорлупы и нарежьте кубиками.
- Огурец, редиску, зеленый лук и зелень также мелко нарежьте.
- Поместите все ингредиенты в большую миску, посолите-поперчите по вкусу и хорошенько их перемешайте.
- Смешайте айран, майонез и горчицу и заправьте этой смесью измельченные продукты.
Приятного аппетита!
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