Леся Никитюк «накачала» губы

Правда, пока только в фотошопе!

Ведущая «Кто против блондинок?» (Новый канал) поделилась на своей страничке в Instagram снимком, на котором ее губы выглядят значительно больше, чем обычно. Присмотревшись, становится понятно, что это фотошоп: кроме «прокачанных» губ у Леди Ле идеально ровный тон лица, даже немного «замыленный» из-за чересчур интенсивного фильтра. Ведущая еще слегка увеличила глаза и высветлила белки. Такой себе онлайн-макияж получился!

Фаны по большей части негативно отреагировали на такие «перемены» во внешности ведущей. «С фотошопом похожа на транса», «Леся, боронь боже щось мінять. Ти красотка!», «Как Барби!», «Квітка і без пластики квітка» – посыпался на ведущую град комментариев. И только Оля Полякова оставила положительный отзыв: «А ты ниче так!», – написала Суперблондинка, правда, дополнив текст смеющимися смайликами.

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Кстати, на фото Леся позирует в пижамке ее личного бренда #samaшила, который родился прямо на «Кто против блондинок?». В 16 выпуске, посвященном теме лихих 90-х, Леся продемонстрирует платье из своей коллекции, так что не пропустите! Вторник, 19:00 «Кто против блондинок?» на Новом канале.

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