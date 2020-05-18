Всегда интересно заглянуть за кулисы съемок, правда? Нам удалось подсмотреть, как снимались спецвыпуск шоу «Кто против блондинок?», в котором ведущим стал Владимир Шумко, Леся Никитюк примеряла роль игрока, а места блондо-бомб заняти парни-блондины. Что расстроило Лесю прямо перед съемками? Как готовился к программе новый ведущий? И как вообще желающим попасть в ряды участников «Кто против блондинок»? Ответы – в видео с backstage съемок шоу.

Cмотреть выпуск тут.

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