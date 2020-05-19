Леся Никитюк стала дизайнером одежды

Леди Ле рассказала, как возник бренд #samaшила

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) Леся Никитюк продолжает поражать зрителей своими нарядами. Девушка для шоу всегда выбирает короткие платья и глубокие декольте. Да и не удивительно! Ведь фигура у Леди Ле просто идеальная.

Тема выпуска с Назаром Заднепровским, который уже сегодня покажет Новый канал, – «Назад в 90-е». Для него ведущая подготовила новый look от бренда #samaшила, который сама и основала!

– Этот бренд появился во время съемок «Кто против блондинок?», – рассказывает Леся. – Каждая программа имеет свой бюджет, в который заложены средства на одежду блондинок и мою. За его рамки мы выйти не можем. А хочется выглядеть красиво!

Леся признается, что любит со вкусом одеваться. Однако она никогда не выбирает дорогой «прикид».

– Не понимаю, как можно тратить большие деньги на одежду, – говорит ведущая. – Она не может быть дороже бриллиантов (улыбается). Поэтому мы со стилистами шоу решили нанять портниху, которая по моим схематичным рисункам создаст для меня одежду.

Включайте сегодня в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал).

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