Леся Никитюк и PATSYKI Z FRANEKA сняли клип на смартфон

Звезда Нового канала вместе с Культовой Группой PATSYKI Z FRANEKA презентовали видео на песню #Stayathome

Уже несколько недель на всех радиостанциях страны звучит англоязычный сингл #Stayathome, который записали ведущая «Кто против блондинок?» (Новый канал) Леся Никитюк и украинская группа PATSYKI Z FRANEKA. Такая творческая коллаборация состоялась в поддержку всех, кто соблюдает карантин, и тех, кто уже устал от него.

– Приятно, что люди так легко подхватили этот сингл, – говорит Леся. – Ведь в песне все базовые фразы – на английском языке: I stay at home, I do, Morning exercises… Трек стал гимном карантина. Все начали под него убирать в доме и выкладывать видео в Tik Tok. Подключайтесь и вы к этому челленджу. Мы не дадим вам набрать лишний вес во время карантина (улыбается).

Сегодня же состоялась презентация видеоработы на песню #Stayathome:

– У каждого из нас сегодня день, ночь и тревога – белый, черный и красный, – рассказывает фронтмен PZF Назар Худин Новому каналу. – Три базовых цвета, как метафоры настоящего человека, который так или иначе столкнулся с пандемией коронавируса в мире.

Ведущая говорит, что на такую видеоработу их вдохновили украинцы, которые сейчас сидят по домам. И активно проводят время с семьями, делают зарядку, убирают в доме, изучают английский.

Клип был снят за два часа в старом здании на фоне черной стены в центре Киева. Видео без декораций и света. Снятое на смартфон, согласно лейтмотиву сегодняшнего дня.

«Приходила домой и плакала» Леся Никитюк рассказала о буллинге из-за роста

Тест: Топ-10 фактов о Лесе Никитюк. Угадайте, где правда!

Также PZF и Леся Никитюк запустили челлендж #staytohavetomorrow в социальных сетях, который уже поддержали блогеры, музыканты и селебритиз.

– Stay at home – такая позиция должна быть у каждого сознательного гражданина нашей страны, – говорит Леся. – Как бы нам всем не было трудно и грустно. Украинцам надо держаться и не сдаваться!