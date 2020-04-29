«Приходила домой и плакала» Леся Никитюк рассказала о буллинге из-за роста

Ведущая Нового канала поведала, как ее обижали сверстники, и почему даже высоким девочкам стоит носить обувь на каблуках

Часто на каблуках ходят девушки низкого роста. Потому что им хочется выглядеть немного выше. Красавицы со 190 см тоже мечтают о туфлях на шпильках. Но обувают изредка, чтобы не выделяться из толпы. Ведь всегда найдутся те, кто в глаза скажет: «Ты такая дылда». Ведущая шоу «Кто против блондинок?» Леся Никитюк признается, что в детстве тоже страдала от обид сверстников из-за своего роста.

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– «Ты такая высокая», «Ой, а чего ты такая высокая» – я слышала всегда, – рассказывает Леся Новому каналу. – Не раз приходила домой и плакала. Постоянно спрашивала маму, почему она меня родила такой.

Так, у ведущей до недавнего времени не было ни одной пары туфель на каблуках. Только в кадре зрители могли ее видеть в такой обуви. В повседневной жизни девушка ходила в кроссовках и кедах.

– В этом году я себе купила настоящие ботфорты на каблуке, – говорит Леся. – Сбылась моя давняя мечта.

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По словам ведущей, такую обувь убедил ее купить близкий друг.

– Теперь, как мы куда-то собираемся вместе идти, он ждет, когда я одену обувь на каблуках, – рассказывает Леся Новому каналу. – Говорит, что никуда со мной не пойдет, если буду на низком ходу (улыбается). Он высокий, поэтому я комфортно чувствую себя рядом с ним. Люблю, когда в студию «Кто против блондинок?» тоже приходят мужчины минимум с 180 см роста. Могу рядом с ними себе позволить каблуки 10 см.

Леся говорит, что уже не обижается на фразочки о ее росте.

– Обула каблуки, когда в студию к блондинкам пришел Женя Кошевой, – рассказывает ведущая. – Думаю, парень рослый – надену свои самые высокие. Он заметил их и говорит коронную фразу: «Ты такая высокая». А мне уже абсолютно все равно!

Более того, Леся еще пошутила над собой и Женей.

– У меня встроенные в ноги каблуки, – с улыбкой говорит ведущая. – Кошевой, а ты долго так вылизывался к блондинкам? Молодец, что постарался – красивый!

Включайте шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале по вторникам в 19:00, чтобы не пропустить интересные истории о Лесе Никитюк и звездных участниках.