Тонкая ирония: 10 цитат известных блондинок о любви и отношениях

О том, насколько у блондинок тонкое и изящное чувство юмора, зрители шоу «Кто против блондинок?» знают не понаслышке. Светловолосые красотки умеют добавить щепотку сарказма и иронии в разговоры даже на такие серьезные темы как любовь и отношения. Мы собрали 10 лучших цитат голливудских блондинок разных поколений, которые благодаря своему особому взгляду на мир открывают любовь с новых сторон.

«В девушке должны быть красивыми две вещи — это взгляд и губы, потому что взглядом она может влюбить, а губами доказать, что любит». (с) Мэрилин Монро.

«Любовь похожа на восхождение на покрытую льдом гору в темноте. Один неверный шаг – и ты мёртв!» (с) Шэрон Стоун.

«Я боюсь любви, как боюсь боли. Потому что оборотная сторона любой любви — всегда боль». (с) Катрин Денев

«Любовь — огромная ценность, но ее нелегко пронести через тысячу важных дел, которыми приходится заниматься ежедневно». (с) Риз Уизерспун

«Любовь — это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью…» (с) Брижит Бардо.

«Любовь — понятие относительное. Сегодня любовь со мной, а завтра смотришь: уже у Анджелины Джоли». (с) — Дженнифер Энистон.

«Все, что мне нужно от отношений, — это кто-то, с кем можно смотреть телевизор». (с) Дженнифер Лоуренс

«Я думаю, что любить кого-то, несмотря на мнение окружающих, — это бесстрашно». (с) Тейлор Свифт

«Любовь живёт не только в нашем сердце, любовь живёт в нашей душе и в нас самих». (с) Блейк Лайвли

«Влюбиться — это очень смелый поступок. Нужно суметь довериться кому-то всем своим существом. Это чрезвычайно трудно и очень смело». (с) Николь Кидман.

Еще больше метких цитат о любви, отношения и других аспектах жизни можно услышать каждый вторник в 19:00 в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале. Это просто кладезь метких высказываний и афоризмов!

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