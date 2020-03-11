Как покорить сердце девушки: лайфхак от Кости Войтенко

На шоу Нового канала «Кто против блондинок?» звезда сериала «Будиночок на щастя» признался, что каждый день готов доказывать любовь своей красавице-жене

Легко или нет завоевать сердце девушки? Костя Войтенко точно знает, что это непросто. Оказалось, что за свою супругу актеру пришлось побороться. И даже сейчас, будучи в браке, он старается максимально проявлять нежные чувства всегда.

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– Я люблю фразу из «Барона Мюнхгаузена»: «Любовь – теорема, которую нужно доказывать каждый день». Это, собственно, я и пытаюсь делать, – утверждает Войтенко. – Если остановишься, то сердце девушки не покоришь (смеется). Я добился любви Вали постоянством и настойчивостью.

Оказалось, что когда Костя только начинал встречаться со своей будущей женой, у него были конкуренты.

– Когда я узнал, что за Валей ухаживают еще и другие парни, не опустил руки, а продолжил добиваться и что-то делать, чтобы завоевать ее внимание, – заключил актер.

И даже на шоу «Кто против блондинок?» Косте удалось произвести впечатление на многих белокурых барышень. Как признался Войтенко, ему в этом помогли не только природное обаяние, но и актерские техники убеждения. Однако в обычной жизни, по словам актера, он старается быть собой и не использовать различные психологические приемы.

«Кто против блондинок?» – каждый вторник в 19:00 на Новом канале

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