Костя Войтенко – о ревности жены: «Осадочек остался»

В шоу Нового канала «Кто против блондинок?» Костя Войтенко использовал максимум своего обаяния, чтобы очаровать белокурых красавиц и одержать победу

Звезда сериала «Будиночок на щастя» ради победы в шоу готов на многое, но не на все. Костя Войтенко признался, что как актеру ему легко целоваться в кадре и играть роль донжуана, но не всегда это кстати.

А смог бы он поцеловаться «по-взрослому» с блондинкой во время съемок шоу?

– На это бы не согласился, ведь это не кино, и тут точно были бы вопросы от жены, – признался Костя Новому каналу. – Она меня домой не пустила бы (смеется). Шучу, конечно, но бывало всякое.

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Как оказалось, в отношениях супругов Войтенко присутствует ревность.

– Она у нас есть, как и у всех, – говорит актер. – Прошлый выпуск «Кто против блондинок?» мы смотрели вместе с Валей. Там мне девочки посылали воздушные поцелуи, а я им отвечал. Жена понимала, что это всего лишь шоу, но осадочек у нее остался. Вообще я считаю, что ревность – это нормально.

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По словам Кости, перед тем, как приехать на съемки шоу, он весь день провел с женой.

– И потом Валя мне сказала: «Все, отпускаю тебя к блондинкам», – поделился актер. – А вот если бы я весь день работал, а потом сразу поехал на шоу, то она, возможно, отреагировала бы иначе.

«Кто против блондинок?» – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.