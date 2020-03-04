До недавнего времени украинское общество считало, что есть профессии сугубо «мужские» и «женские». Но сегодня женщины ломают все стереотипы, овладевая ремеслами, требующими недюжинной физической силы. Мы подобрали несколько ярких примеров девушек из шоу «Кто против блондинок?» и «СуперИнтуиция» на Новом канале

Сомелье на слух

Баттлы между мужчинами и женщинами зрители Нового канала могут увидеть в шоу «Кто против блондинок?» В этом сезоне девушки удивляют звездных мужчин своими умениями. Например, сомелье Роксолана бросила вызов шоумену Александру Пикалову. Блондинка предложила ему разлить бутылку вина в пять бокалов «на глаз», а она решила это сделать на слух. Александр долго определял, сколько же должно быть вина в первом бокале. Затем, ориентируясь на него, наливал в остальные. Казалось бы, задача несложная. Но она требует определенных знаний и умений. Именно их и продемонстрировала Роксолана.

– Даже линейки не надо, – прокомментировала ведущая Леся Никитюк. – Напиток одинаково налит во всех бокалах. А это значит, что Роксолана выиграла баттл.

Две спички для Даниэля Салема

Сегодня уже никто не удивится женщинам в форме, работающим в полиции или структуре ГСЧС. В студии шоу блондо-бомба Алиса рассказала о своих нелегких буднях. Ведь она наравне с мужчинами выезжает на пожары.

Со звездным игроком – шоуменом Даниэлем Салемом – девушка соревновалась в одевании пожарной формы на скорость.

– Получив вызов, мы должны надеть полное снаряжение за 45 секунд, – говорит Алиса. – Или, как говорят, пока сгорает спичка.

В баттле, конечно же, победила Алиса. Девушка оделась за 25 секунд, а вот для Даниэля пришлось сжечь целых два спички.

Лес в женских руках

Охранять, беречь и приумножать лесные массивы – именно этим будет заниматься в будущем Полина. Ведь блондо-бомба учится на лесничего.

– Эту профессию я выбрала неслучайно, – говорит Полина. – Продолжу дело своего отца. А он у меня лесник.

Звездному участнику – телеведущему Антону Лирнику – с баттлом не повезло. Ведь Полина предложила ему на скорость распилить бревно. У нее это хорошо получается, а вот Антону пришлось немного «попотеть». Он пилил, пилил, но все же не допилил. Девушка же с легкостью распилила целых три полена и выиграла в баттле.

Девчачье хобби – роботоконструирование

В последние десятилетия разрушаются также стереотипы о том, что машинки и роботы – это мужское дело. В студию шоу «СуперИнтуиция» на Новом канале пришла 17-летняя Марго, которая рассказала о своем увлечении – конструировании роботов.

– Я планирую поступить в медицинское учреждение на лицевую хирургию, – говорит девушка. – Но сейчас у меня есть хобби – программирую и конструирую роботов!

На съемочной площадке шоу девушка продемонстрировала робота, который собирает камни и минералы на Марсе или Луне. Он умеет ездить в разные стороны и разгоняется 50 км в час. Марго рассказала, что вместе со своими сверстниками участвует в национальных соревнованиях по робототехнике среди учащихся старших классов.

Девушка с мечом

Александра в «СуперИнтуиции» доказала, что для нее нет ничего невозможного. И она может стать талантливым «самураем».

– В прошлом я танцевала и играла на фортепиано, – рассказывает Саша. – Теперь у меня появилось новое увлечение – катана. Мой отец посвятил единоборствам всю жизнь. Однажды он предложил мне пойти с ним потренироваться. И уже несколько лет я практикую владение японским мечом.

Отец охотно делится своим богатым опытом с дочкой. Ведь он учился не только в Украине, но и в Японии. Ездил к 94-летнему сэнсэю – мастеру искусства владения катаной.

В студии шоу «СуперИнтуиция» девушка вместе с папой показала несколько приемов с мечом. Затем они продемонстрировали спарринг на деревянных макетах.

Смотри шоу «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 и шоу «СуперИнтуиция» по средам в 19:00 на Новом канале