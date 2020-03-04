Донедавна українське суспільство вважало, що є професії суто «чоловічі» і «жіночі». Але сьогодні жінки ламають усі стереотипи, опановуючи ремесла, які вимагають неабиякої фізичної сили. Ми підібрали кілька яскравих прикладів дівчат з шоу «Хто проти блондинок?» і «СуперІнтуїція» на Новому каналі

Сомельє на слух

Батли між чоловіками й жінками глядачі Нового каналу можуть побачити в шоу «Хто проти блондинок?» Цього сезону дівчата дивують зіркових чоловіків своїми вміннями. Наприклад, сомельє Роксолана кинула виклик шоумену Олександру Пікалову. Блондинка запропонувала йому розлити пляшку вина в п’ять келихів «на око», а вона вирішила це зробити на слух. Олександр довго визначав, скільки ж має бути вина в першому келиху. Потім, орієнтуючись на нього, наливав у інші. Здавалося б, завдання нескладне. Але воно потребує певних знань і умінь. Саме їх і продемонструвала Роксолана.

– Навіть лінійки не треба, – прокоментувала ведуча Леся Нікітюк. – Напій однаково налитий у всіх келихах. А це означає, що Роксолана виграла батл.

Два сірники для Даніеля Салема

Сьогодні вже ніхто не здивується жінкам у формі, які працюють у поліції або структурі ГСЧС. У студії шоу блондо-бомба Аліса розповіла про свої нелегкі будні. Адже вона нарівні з чоловіками виїжджає на пожежі.

Із зірковим гравцем – шоуменом Даніелем Салемом – дівчина змагалася в одяганні пожежної форми на швидкість.

– Отримавши виклик, ми повинні надіти повне спорядження за 45 секунд, – каже Аліса. – Або, як кажуть, поки згоряє сірник.

У батлі, звісно ж, перемогла Аліса. Дівчина одяглася за 25 секунд, а ось для Даніеля довелося спалити цілих два сірники.

Ліс в жіночих руках

Охороняти, берегти і примножувати лісові масиви – саме цим буде займатися в майбутньому Поліна. Адже блондо-бомба навчається на лісничого.

– Цю професію я вибрала не випадково, – каже Поліна. – Продовжу справу свого батька. А він у мене лісничий.

Зірковому учаснику – телеведучому Антону Лірнику – з батлом не пощастило. Адже Поліна запропонувала йому на швидкість розпиляти колоду. У неї це добре виходить, а ось Антону довелося трохи «попітніти». Він пиляв, пиляв, але все-таки не допляив. Дівчина ж з легкістю розпиляла цілих три поліна і виграла в батлі.

Дівчаче хобі – роботоконструювання

В останні десятиліття руйнуються також стереотипи про те, що машинки і роботи – це чоловіча справа. До студії шоу «СуперІнтуїція» на Новому каналі прийшла 17-річна Марго, яка розповіла про своє захоплення – конструюванні роботів.

– Я планую вступити до медичного закладу на лицьову хірургію, – каже дівчина. – Але зараз у мене є хобі – програмую і конструюю роботів!

На знімальному майданчику шоу дівчина продемонструвала робота, який збирає камені й мінерали на Марсі чи Місяці. Він уміє їздити в різні боки і розганяється 50 км на годину. Марго розповіла, що разом зі своїми однолітками бере участь у національних змаганнях з робототехніки серед учнів старших класів.

Дівчина з мечем

Олександра в «СуперІнтуїції» довела, що для неї немає нічого неможливого. І вона може стати талановитим «самураєм».

– У минулому я танцювала і грала на фортепіано, – розповідає Саша. – Тепер у мене з’явилося нове захоплення – катана. Мій батько присвятив єдиноборствам усе життя. Якось він запропонував мені піти з ним потренуватися. І вже кілька років я практикую володіння японським мечем.

Батько охоче ділиться своїм багатим досвідом із донькою. Адже він вчився не лише в Україні, а і в Японії. Їздив до 94-річного сенсея – майстра мистецтва володіння катаною.

У студії шоу «СуперІнтуїція» дівчина разом із татом показала кілька прийомів з мечем. Потім вони продемонстрували спаринг на дерев’яних макетах.

Дивись шоу «Хто проти блондинок?» щовівторка о 19:00 і шоу «СуперІнтуїція» щосереди о 19:00 на Новому каналі