Гостем п’ятого випуску шоу “Хто проти блондинок?” 2020 став відомий актор-комік Антон Лірник.

Можливо, шоумен і планував підкорити блондинок своїм іскрометним гумором, проте вже з самого початку шоу дівчата продемострували, що проти них це не спрацює. Дивіться фоторепортаж зі зйомок п’ятого випуску “Хто проти блондинок?” на Новому каналі. Це було дійсно місцями було ну дуже смішно!

Першим випробуванням на шляху до перемоги Антона став баттл із… блондинкою-лісничою. Незвично, правда? Ось і актор був трохи ошелешений, а коли з-за лаштунків винесли пилу, нарешті, усвідомив серйозність настрою противника.

Бій з пилкою Антон програв, але лише тому, що весь час намагався відпиляти шматочок… Лесі Нікітюк.

Балувався-балувався і не помітив, як блондинка закінчила свою частину завдання!

Наступним етапом на шляху до фіналу стала зустріч з ворожкою Беллою. Ворожка напоїла Лірника кавою, а потім по гущі, що залишилася на чашці, передбачила майбутнє шоумена.

Лірника ворожка назвала “вулканом”, який тримає всі емоції в собі, й порадила більше виражати себе, щоб Всесвіт почув всі прохання.

А ось Лесі Нікітюк Белла наворожила… дитину! Правда от не змогла визначити, чи скоро сама Леся стане мамою, то чи буде хрестити чужу дитину.

Лірник як міг намагався зачарувати дівчат, але ті зовсім не збиралися віддавати перемогу чоловікові, нехай навіть такого чарівного, як Антон.

Прийшов час знайомитися з топ-блондинкою. Дівчина в стильному ковбойському капелюшку відразу підкреслила свій настрій: “Антон неймовірно розумний чоловік, але нашу красу йому не перемогти”.

Що ж, наступний баттл, який чекав на Антона, – виявився продуктовим. Йому на швидкість з блондинкою необхідно було надкусити якомога більше продуктів з холодильника. Як думаєте, хто виявився більшим “ненажерою”: Антон або тендітна блондинка з любов’ю до салямі?

Відповідь очевидна!

А ось чи вдалося Антону Лірнику дійти до супер-фіналу, дивіться в повному п’ятому випуску “Хто проти блондинок?” 2020 від 03.08.20 прямо зараз!

В тему:

Олександр Пікалов починав свою кар’єру двірником

Пограємо? Впізнай блондинку за частиною фотографії