Лесе Никитюк напророчили ребенка
Среди блондинок в шоу «Кто против блондинок?» была экстрасенс Белла. Именно она нагадала ведущей Нового канала пополнения в ближайшем будущем
Светловолосыми участницами развлекательного шоу Нового канала часто становятся девушки с самыми экстравагантными профессиями и умениями. На этот раз, к примеру, на «Кто против блондинок?» пришла экстрасенс Белла. Свои сверхъестественные способности она обнаружила в двенадцать лет.
– Еще в детстве я заметила, как ко мне приходят мысли, которые с точностью подтверждались потом при общении с людьми, – говорит блондинка. Сейчас работаю с энергетикой, я экстрасенс и медиум.
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В подтверждение Белла предложила погадать на кофейной гуще ведущей «Кто против блондинок?» Лесе Никитюк и звездному гостю шоу – шоумену Антону Лирнику.
– Это очень хороший человек, который любит животных, – начала характеризовать по чашке с гущей ведущую Нового канала Белла. – Но самое важное, что я вижу, – это ребенок. Если у человека его нет, то в ближайшем будущем появится. Или же будут крестины. Когда ты крестишь ребенка, то энергетически принимаешь его за своего.
Результаты предсказания поразили Лесю Никитюк.
– Во-первых, Белла угадала, что эта чашка – именно моя, а не Антона, – удивляется ведущая «Кто против блондинок?» – А во-вторых, у меня действительно есть подружка, которая приглашает меня быть ее кумой. Я пока думаю.
Экстрасенс Белла порекомендовала Никитюк не отказываться и призналась, что при наличии времени рассказала бы о ведущей значительно больше.
А вот что медиум предсказала звездному гостю Антону Лирнику? Смотрите уже 3 марта, в 19:00 в шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале!
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