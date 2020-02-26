Новый каналКто против блондинок?НовостиПоиграем? Узнай блондинку по части фотографии

Поиграем? Узнай блондинку по части фотографии

Мы надеемся, что вы все смотрите каждый вторник на Новом канале шоу «Кто против блондинок?» 2020. Поэтому решили проверить ваши знания и устроить небольшую игру! Следует за частичкой фото угадать, какая звездная блондинка изображена на полном снимке.

Мы выбрали 10 ну очень известных мировых звезд, поэтому игра несложная! Интересно, узнаете вы всех блондинок?

Напоминаем, что следующий выпуск “Кто против блондинок?” уже в вторник, 3 марта! Смотри на Новом канале.

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Тест: Померяйся IQ с блондинкой!

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