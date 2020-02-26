На шоу Нового канала «Кто против блондинок?» артист студии «Квартал 95» приобрел необычный навык

Что для представительниц прекрасного пола сложнее всего: подобрать наряд на вечер или выбрать красивые и удобные туфли в магазине? Ответ пока не найден. Но на шоу «Кто против блондинок?» стало ясно одно – девушкам трудно расстегивать и застегивать длинные молнии на их нарядах.

Одна из блондинок, против которой играл Александр Пикалов, предложила ему необычный конкурс. Условия такие: зубами артисту нужно было на скорость расстегивать молнии на платьях девушек, а позже блондинки должны были как можно быстрее их застегнуть.

– Я не часто помогаю делать это своей жене, а расстегивать платье именно зубами вообще никогда не пробовал, – признался Александр. – Обувь – да, платье – никогда (смеется).

Находчивая блондинка нашла, что ответить комику.

– Поэтому я предлагаю вам попробовать, и вечером показать жене, чему вы научились у нас на шоу!

Тест: Померяйся IQ с блондинкой!

Шуткой поддержала разговор и ведущая шоу Леся Никитюк.

– Ага, а потом мы это видео покажем твоей жене! – смеясь, заявила Леся.

Похоже, что этот процесс понравился как Александру, так и блондинкам. Уже после окончания съемок Пикалов рассказал о своих впечатлениях:

– Я бы повторил этот конкурс, – с энтузиазмом отметил артист. – Считаю, что его нужно ввести в программу Олимпийских игр!

«Кто против блондинок?» – каждый вторник в 19:00 на Новом канале.

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