У Леси Никитюк появился двойник

Если ведущая шоу – Леся Никитюк, то развлекательным оно становится уже во время съемок. Потому что забавных ситуаций на съемочной площадке происходит вдвое больше. Что осталось за кулисами съемок шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале? Узнаем уже сейчас

В новом сезоне «Кто против блондинок?» зрителя ждет 18 новых веселых и ярких выпусков. И в одном из них ведущая шоу Леся Никитюк делегировала свои полномочия блондинке. Как это было.

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Один из звездных участников шоу Нового канала во время игры начал пренебрежительно относиться к девушкам. Леся Никитюк как руководительница армии блондинок решила их защитить – и встала за игровой пульт, чтобы сойтись в честном бою с игроком. А на место ведущей отправила блонду Елену Борисенко. Надо ли говорить, что девушка была шокирована возможностью стать дублершей Никитюк? И хотя в кадре Елена сдержанно приняла предложение Леси и пошла готовиться к новому амплуа, за кулисами она не сдерживала эмоций.

– Это действительно со мной случилось? – кричала радостным голосом Елена в гримерке, пока ее рисовали и одевали, как Лесю Никитюк. – Не верю, разбудите меня! Что же говорить на площадке? Как себя вести?

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У девушки было всего 10 минут, чтобы подготовиться и войти в кадр.

– Меня переодели в костюм Леси и немного подправили макияж, – рассказывает Елена. – Дали карточки с вопросами для участника. И все! Креативный редактор шоу Ольга Чеснокова меня поддержала и сказала, чтобы я не волновалась.

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Взглянуть на своего «двойника» и подбодрить ее забежала в гримерку и Леся Никитюк.

– Малая, держись, – сказала ведущая. – Классно на тебе «сидит» мой комбинезон!

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После съемок Елена призналась, что получила удовольствие от новой роли в шоу.

– Проект дает возможность почувствовать себя разной, не такой как всегда, – говорит Елена. – Я говорю не только внешние перевоплощения! Ты перекраиваешь себя внутренне и перенастраиваешься эмоционально.

Включайте 4 февраля в 19:00 Новый канал, чтобы не пропустить самые интересные моменты нового сезона программы «Кто против блондинок?»