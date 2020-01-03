Леся Нікітюк стала новим «ревізором» на головній ялинці країни

Ведуча Нового каналу прогулялася Софійською площею у Києві та навіть зустріла «дядька» свого пса Рафіка

Леся Нікітюк часу дарма не втрачає. Новий рік ведуча «Хто проти блондинок?» зустріла в нічному клубі разом із друзями в наряді, зшитому за її власним ескізом. А 2 січня невгамовна Леся пішла в народ – подивитися на головну ялинку країни на Софійській площі. А також скуштувати ласощі, які продаються на святковому ярмарку.

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Але Леся була б не Лесею, якби не придумала на ярмарку щось таке. Підійшовши до прилавка з їжею, вона привіталася з продавцями й жартома представилася «ревізором ярмарок». Невже у Юлії Панкової, ведучої програми «Ревізор Х» на Новому каналі, з’явилася конкурентка?

«Доброго вечора, це ревізор ярмарок! Зараз ми пробіжимося і подивимося, як тут готують і чи є тут абсолютна чистота. Добрий вечір, у вас тут чисто?», – пожартувала Леся в своїх соціальних мережах.

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Торговці, побачивши Нікітюк, прийшли в захват. Але та до «контрольної» роботи поставилася дуже серйозно й на лестощі не велась.

– Що можу сказати з приводу ярмарки на Софійській площі – тут все дуже смачно, готують на місці, а потім розігрівають, – резюмувала ведуча Нового каналу. – Краса! А ще ловіть лайфхак – якщо на морозі у вас замерз телефон, погрійте його над жаровнею!

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Свого пса Рафіка Леся залишила вдома. Але навіть на Софійській площі ведуча знайшла його «родича з Лапландії» – аніматора в костюмі великого білого ведмедя, який дуже нагадував її пса.

Нагадаємо, що зовсім скоро Леся Нікітюк засяє на Новому каналі в новому сезоні шоу «Хто проти блондинок?». Дивися прем’єру вже в лютому!