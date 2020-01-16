Як створювалася «Шалена зірка»? Ексклюзивний бекстейдж

Зіркові одкровення і перевтілення, масштабні декорації, практично цілодобові зйомки ... Шоу «Шалена зірка» - легке і атмосферне на екранах телевізорів, але за лаштунками - це важка робота великої команди. Дивись, як створювалося одне з найвеселіших шоу Нового каналу!

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