Video: Как создавалась «Шалена зірка»? Эксклюзивный бекстейдж

Как создавалась Шалена зірка? Смотри эксклюзивный бекстейдж закулисья съемок и звездных перевоплощений!
Новый канал / Шалена зірка / Как создавалась «Шалена зірка»? Эксклюзивный бекстейдж
16 января

Как создавалась «Шалена зірка»? Эксклюзивный бекстейдж

Звездные откровения и перевоплощения, масштабные декорации, практически круглосуточные съемки... Шоу «Шалена зірка» - легкое и атмосферное на экранах телевизоров, но за кулисами - это тяжелая работа большой команды. Смотри, как создавалось одно из самых веселых шоу Нового канала!

Смотреть онлайн все выпуски шоу Шалена зірка 1 сезон

Как создавалась «Шалена зірка»? Эксклюзивный бекстейдж
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