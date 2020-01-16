Как создавалась «Шалена зірка»? Эксклюзивный бекстейдж

Звездные откровения и перевоплощения, масштабные декорации, практически круглосуточные съемки... Шоу «Шалена зірка» - легкое и атмосферное на экранах телевизоров, но за кулисами - это тяжелая работа большой команды. Смотри, как создавалось одно из самых веселых шоу Нового канала!

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