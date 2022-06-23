23 червня

Що робити, якщо звикаєш до війни? Відповіді психолога

 

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 4 місяці. Щодня ми читаємо десятки новин, бачимо сотні фото та відео тих жахіть, які принесла на нашу землю російська армія. Найстрашніше в цьому - ми починаємо звикати. Весь світ починає звикати до війни в Україні. Що робити, якщо звикаєш до війни? На це запитання відповідає психологиня і ведуча «Ранку у великому місті» (ICTV) Юлія Зорій у діджитал-проєкті «Що робити, якщо…» від Нового каналу.

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