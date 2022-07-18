Що робити, якщо втрачаєш повагу до чоловіка, який боїтся йти на фронт? Відповіді психолога

Війна в Україні триває вже понад 140 днів. Дуже багато наших героїв із ЗСУ та добровольців захищають нас щодня, щоб ми могли й далі хоч якось жити своїм життям. Проте не всі чоловіки взяли зброю до рук, і це нормально. Адже фронт є не лише воєнний, а ще й економічний, інформаційний, волонтерський тощо. Та не всі це розуміють. І хтось навіть починає втрачати повагу до чоловіків, які не пішли воювати. Чому так стається? Як не втратити повагу та зрозуміти чоловіка? На ці та багато інших запитань відповіли психологиня, ведуча проекту «Ранок у Великому Місті» (ICTV) Юлія Зорій та психологиня, ведуча проекту «Екси» (Новий канал) у діджитал-проекті «Що робити, якщо...» від Нового каналу.

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