Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 31 серія на сайті Нового каналу! Люба та Вася дістали найкращий одяг зі скрині, щоб зустріти дітей з відпочинку. Вони приготували святковий обід і сподівалися почути захопливу розповідь про Болгарію, проте все пішло не за планом. Замість радісних емоцій Назар і Маруся привезуть з відпочинку новину про розставання. Як Люба та Вася відреагують на неприємний сюрприз від дітей? Чи зможуть вони зізнатися їм, що також вирішили розійтися? Не пропусти цікаві пригоди улюблених героїв із Сеньківки – дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 2022 серія 31.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 30 серію

Будиночок на щастя 3 сезон