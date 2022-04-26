Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 31 серия на сайте Нового канала! Люба и Вася достали лучшую одежду из сундука, чтобы встретить детей с отдыха. Они приготовили праздничный обед и надеялись услышать увлекательный рассказ о Болгарии, но все пошло не по плану. Вместо радостных эмоций Назар и Маруся привезут с отдыха новость о расставании. Как Люба и Вася отреагируют на неприятный сюрприз детей? Смогут ли они признаться им, что тоже решили разойтись? Не пропусти интересные приключения любимых героев из Сеньковки – смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 2022 серия 31.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 30 серию

Будиночок на щастя 3 сезон