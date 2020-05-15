«Хлебное зрелище»: Нове гастрошоу стартує на YouTube Нового каналу

Смачний, як мамині оладки, вишуканий, як фуа-гра, і веселий, як кексики з Амстердама кулінарний проект «Хлебное зрелище» стартує на YouTube Нового каналу вже цієї неділі, 17 травня!

Двоє молодих амбітних шеф-кухарів – Антон Васильєв, бренд-шеф ресторанів «Тайський привіт», «Китайський привіт», «В’єтнамський привіт» та Ілля Сьомін – шеф-кухар ресторанів «Тin Tin» і «Loggerhead Bar» планували запустити своє гастро-тревел-шоу, але ситуація в світі внесла корективи в їхні плани. Хлопці вирішили не чекати, коли все розрулиться, а втілювати мрію в іншому форматі, трохи змінивши напрямок. Так з’явилася ідея гастрономічного діджитал-шоу «Хлебное зрелище», яке спеціально для YouTube Нового каналу зняв 5K Production.

Це не серйозний «кулінарний» проект, а справді більше «шоу і видовище»

– Що ще робити на карантині, як не запускати нові гастрономічні проекти! – сміється Антон Васильєв. – На тлі того, що всі сидять удома і не розуміють, чим себе зайняти, якщо є якийсь запас сил, енергії та фінансів, то обов’язково варто щось робити. Адже справа, народжена в кризу, приречена на успіх!

Давайте ближче познайомимося з шеф-кухарями, які мають чим похвалитися й орім своїх посад у топових закладах Києва.

Антон Васильєв до того, як стати бренд-шефом в «Привітах», встиг багато! Він працював на рибному заводі Аляски, стажувався в закладах Таїланду, Москви та Лондона (ресторан із зіркою Мішлен «Chez») і навіть встиг прокачати свої скіли в ресторанах Балі. Антон також працював бренд-шефом у ряді столичних закладів, серед яких «THE BURGER», «THE CAKE», «THE BURGER MEXICO», «SHO» та інші.

У його конкурента – Іллі Сьоміна – теж маса регалій! Він учасник всесвітнього симпозіуму MAD, організованого Рене Редзепі (NOMA) у 2017 та 2018 роках, співвласник компанії з виробництва лактоферментованих продуктів «Kyivkraut», а також куратор курсу «Ферментація» у першій українській школі Азії! Як він все це встигає, враховуючи посаду шеф-кухаря у крутих столичних закладах?! Напевно, стажування в пекарнях Німеччини, серед яких культова Pfeifle (Freiburg), і в ресторанах Бангкока («Bo.lan» та «Soul Food Thai») загартувала Іллю.

У чому сіль проекту?

У кожному випуску шефи отримують однаковий набір продуктів, з яких вони мають приготувати страву на свій розсуд. Жодних вишуканих інгредієнтів, лише те, що є у кожного в холодильнику! Антон і Ілля розкажуть і покажуть, як приготувати страви ресторанного рівня на будь-якій кухні. Але це надто просте завдання для досвідчених кухарів, тому під час готування кожному з шефів будуть дані певні ускладнення, з якими їм доведеться рахуватися!

Багато трешу і веселощів

У фіналі страви кухарів куштує зірковий експерт і вибирає кращу! Судити кулінарні шедеври в першому випуску буде Володимир Дантес. Саме він вирішить, яка страва принесе його автору 100 доларів на віртуальний рахунок. Після закінчення карантину й відкриття кордонів шеф, який збере більшу суму на рахунку, отримує всі гроші – і свої, і з рахунку суперника. Також він стає володарем головного фінального призу – гастротуру своєї мрії!

Яким буде «Хлебное зрелище», розповіли й самі шефи:

– Від нашого проекту варто чекати безліч цікавої і корисної інформації. Багато трешу і веселощів, – розповідає Антон Васильєв. – Я сам дуже люблю веселитися! Одна з головних цілей мого життя – завжди бути на позитиві. І, впевнений, це шоу розвеселить глядачів і розбавить низку сірих буднів.

– «Хлебное зрелище» – це можливість чесно показати людям, які шеф-кухарі у звичайному житті, – додає Ілля Сьомін. – Ми розповімо, як приготувати круту страву зі звичайних продуктів! Але насамперед це не серйозний «кулінарний» проект, а справді більше «шоу і видовище». Хочеться викликати позитивні емоції й дати глядачу можливість зайвий раз посміятися!

Що ж, чекати залишилося недовго! Перший випуск «Хлебного зрелища» ви зможете побачити вже цієї неділі, 17 травня, на YouTube Нового каналу о 12:00!