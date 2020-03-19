Зараз усі тільки й говорять про коронавірус. А Олександр Педан радить перестати торкатися обличчя! Це логічно! На руках вірус тримається недовго, але він може дочекатися, коли ти торкнешся обличчя! У ролику ведучий Нового каналу дає корисні поради на час карантину. Дивись просто зараз!

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