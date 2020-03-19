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Video: Не торкайся обличчя! Олександр Педан розповідає, як зменшити  ризик зараження коронавірусом

Олександр Педан розповідає, як поводитися під час карантину. Ведучий Нового каналу розповідає про правильну поведінку під час карантину. Що робити, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих? Дивися у ролику просто зараз!
Новий канал / Не торкайся обличчя! Олександр Педан розповідає, як зменшити  ризик зараження коронавірусом
19 березня

Не торкайся обличчя! Олександр Педан розповідає, як зменшити  ризик зараження коронавірусом

 

Зараз усі тільки й говорять про коронавірус. А Олександр Педан радить перестати торкатися обличчя! Це логічно! На руках вірус тримається недовго, але він може дочекатися, коли ти торкнешся обличчя! У ролику ведучий Нового каналу дає корисні поради на час карантину. Дивись просто зараз!

Детальніше про симптоми та профілактику коронавірусу читай на сторінках Нового каналу.

Не торкайся обличчя! Олександр Педан розповідає, як зменшити  ризик зараження коронавірусом
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