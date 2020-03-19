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Video: Не прикасайся к лицу! Александр Педан рассказывает, как уменьшить риск заражения коронавирусом

Александр Педан рассказывает, как вести себя во время карантина. Ведущий Нового канала Сергей Притула рассказывает о правильном поведении во время карантина. Что делать, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих? Смотри в ролике прямо сейчас!
Новый канал / Не прикасайся к лицу! Александр Педан рассказывает, как уменьшить риск заражения коронавирусом
19 марта

Не прикасайся к лицу! Александр Педан рассказывает, как уменьшить риск заражения коронавирусом

 

Сейчас все только и говорят о коронавирусе. А Александр Педан советует перестать трогать лицо! Это логично! На руках вирус держится недолго, но он может дождаться, когда ты коснешься лица! В ролике ведущий Нового канала дает полезные советы на время карантина. Смотри просто сейчас!

Детальнее про симптомы и профилактику коронавируса читай на страницах Нового канала.

Не прикасайся к лицу! Александр Педан рассказывает, как уменьшить риск заражения коронавирусом
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