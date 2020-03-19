Сейчас все только и говорят о коронавирусе. А Александр Педан советует перестать трогать лицо! Это логично! На руках вирус держится недолго, но он может дождаться, когда ты коснешься лица! В ролике ведущий Нового канала дает полезные советы на время карантина. Смотри просто сейчас!

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