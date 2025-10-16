Stadium Night 2025: дивитися онлайн 2 випуск

Смотри онлайн шоу Stadium Night 2025 выпуск 2 от 16.10.2025 на сайте Нового канала и наслаждайся качественным юмором.

Любовная тема станет ведущей в этом выпуске шоу Stadium Night. Комики покажут разговор двух подруг об отношениях и влиянии на них вещих снов. Кроме того, юмористы удивят эксклюзивным выпуском шоу Любовь на выживание. Удастся ли необычной паре пройти все необычные испытания? Покажет шоу Stadium Night 2025.

Еще один скетч будет посвящен одному из самых популярных проектов страны Холостяку. Юмористы покажут, как именно они представляли отбор главного героя. И здесь зрителей ждет сюрприз. Чем удивят комики? Смотри шоу Stadium Night 2025 выпуск 2 от 16.10.2025 на сайте Нового канала.

