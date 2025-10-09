09 жовтня

Stadium Night 2025: дивитися онлайн 1 випуск

Дивись онлайн гумористичне шоу Stadium Night 2025 випуск 1 від 09.10.2025 на сайті Нового каналу та заряджайся гарним настроєм.

Тут точно не буде стандартного гумору та заїжджених жартів. Коміки шоу Stadium Night 2025 підготували абсолютно нові та свіжі скетчі, які розсмішать будь-кого. Насолоджуйся топовими жартами разом із нами!

Шоу Stadium Night 2025 покаже, як неочікувано може закінчитись звичайна вечірка і розмова на балконі. Також ти дізнаєшся, чому не варто йти у похід із незнайомим гідом, роль якого зіграє Анастасія Ткаченко. Що ж такого дивного станеться в лісі? І чому романтичне святкування річниці ледь не обернеться розлученням? Дивись шоу Stadium Night 2025 випуск 1 від 09.10.2025 на сайті Нового каналу.

Тістечка від Фіми Константиновського та бутерброди від Насті Ткаченко: на чому тримається Stadium Night

«Я це робила і зроблю ще раз»: на що Віталіна Біблів готова заради акторства

«Ми дуже схожі!»: кого з українських акторок можна сплутати з Лесею Українкою

