16 октября

Stadium Night 2025: смотреть онлайн 2 выпуск

Дивись онлайн шоу Stadium Night 2025 випуск 2 від 16.10.2025 на сайті Нового каналу та насолоджуйся якісним гумором.

Любовна тема стане провідною в цьому випуску шоу Stadium Night. Коміки покажуть розмову двох подруг про стосунки та вплив на них віщих снів. Крім того гумористи здивують ексклюзивним випуском шоу Кохання на виживання. Чи вдасться незвичайній парі пройти всі незвичайні випробування? Покаже шоу Stadium Night 2025.

Ще один скетч буде присвячений одному з найпопулярніших проєктів країни Холостяку. Гумористи покажуть, як саме вони уявляли відбір головного героя. І тут на глядачів чекатиме сюрприз. Чим здивують коміки? Дивись шоу Stadium Night 2025 випуск 2 від 16.10.2025 на сайті Нового каналу.

