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«Прямі потрапляння снарядів…будинку просто немає»: Аня Суліма – про квартиру в Ірпені та сусідів

«Прямі потрапляння снарядів…будинку просто немає»: Аня Суліма – про квартиру в Ірпені та сусідів

Фіналістка реаліті «Екси» на Новому каналі, блогерка Аня Суліма в другому випуску спецпроекту «Предметка. Переселенці» розповіла, що сталося з її квартирою в окупованому Ірпені

Аня Суліма довго і важко збирала на власне житло в Ірпені. Затишна квартирка була мрією блогерки, і вона цілеспрямовано йшла до цілі не один рік. Але в кінці лютого під Київ прийшли російські окупанти, мета яких – знищувати все і всіх на своєму шляху…

На щастя, в цей момент сама Аня була в іншому місті:

– Після Нового року ми шукали нові баскетбольні клуби для Августа й розглядали кілька варіантів. Мали вибір – їхати додому в Ірпінь, в Суми або Вінницю, яку ми зрештою й обрали. І я вірю, що в нас чудовий янгол-охоронець, який уберіг і від Ірпеня, і від Сум, тому що в обох цих містах було справжнє пекло..

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Будинок навпроти, за кілька метрів від нашого, просто як решето!

Сильний захист виявився не лише в Ані, а й у її квартири під Києвом:

– Квартира в Ірпені вціліла, наш будинок стоїть, і я досі не розумію, як так сталося! Будинок навпроти, за кілька метрів від нашого, просто як решето! Прямі потрапляння снарядів з танків… Його просто немає. А наш з боків розбитий, але саме мій під’їзд, який знаходиться посередині, та моя квартира – цілі, і навіть вікна, сусіди кажуть, не повилітали.

Аня Суліма розповіла, що постійно тримала контакт із сусідами по ЖК, які залишалися вдома, бо їм просто нікуди було тікати:

– Ми з сусідами від початку повномасштабної війни постійно були на зв’язку. Багато мешканців мого ЖК в Ірпені – це люди, які тікали ще у 2014 році з Донецька та Луганська. Вони купили квартири, а війна все одно наздогнала їх уже тут. І тікати далі багатьом було просто нікуди. Люди ховалися по підвалах, але потім, десь через тиждень окупації, багато моїх сусідів все ж таки покинули домівки в Ірпені… На весь ЖК залишилося не більше 20 мешканців.

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В інтерв’ю Сергію Нікітюку Аня також розповіла, що деяких її сусідів розстріляли, коли вони намагалися евакуюватися з Ірпеня. Саме тому, коли дівчина їхала по території України до кордону, найбільше боялася, що їхню маршрутку зупинять окупанти, а її з малою сестрою розстріляють на місці.

Більше про евакуацію Ані та її молодшої сестри до Польщі, про умови життя за кордоном, оформлення документів та ставлення поляків до українців – у повному випуску «Предметка. Переселенці» з Анею Сулімою і Танею Брик.

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