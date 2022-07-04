«Вона тільки й чекала, коли я поїду»: Влада Роговенко розповіла, як її виселила рідна сестра

Учасниця проектів «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки» на Новому каналі Влада Роговенко поїхала від війни до Туреччини. Після складної триденної дороги до Стамбула дівчина розраховувала, що зможе трохи розслабитися в гостях у сестри. Але вийшло навпаки: родичка поспішила за можливості виселити Владу з маленьким сином, і зараз їм доводиться за великі гроші жити в готелі. Подробиці читайте у матеріалі. – Ні для кого не секрет, що у мене проблемні стосунки із родичами, – поділилася Влада у проекті

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">«Предметка. Переселенці» ведучому Сергію Нікітюку. – Але тут такий момент, чому б і не помиритися, подумала я… Тим більше, їхала до Туреччини, чесно кажучи, особливо не розраховуючи зупинятися у сестри. Але вона запропонувала мені свою допомогу, сказала, щоб ми з малим приїжджали до неї. Я приїхала, але зрештою, краще б не приїжджала, бо ми посварилися ще більше. По дурниці… Побут, гроші. Я не люблю дріб’язкових людей, от і все. Коли в сім’ї критичним стає питання, пов’язане із грошима, для мене це нонсенс. І я вирішила їхати, зрозуміла, що краще мені в сестри не знаходитись, щоб не створювати якогось дискомфорту.

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Рідна сестра Влади зрештою навіть знайшла привід, щоб Влада не змогла повернутися хоча б за своїми речами:

– Ми поїхали і зараз із малим живемо в готелі в Аланії. Взагалі спочатку я не збиралася переїжджати, думала, що поїду отримати посвідку на проживання і потім повернуся до сестри в Стамбул назад. Але вийшло так, що, мабуть, вона тільки й чекала, коли я поїду. Після нашого від’їзду вона буквально за два дні написала, що до них приїжджають родичі, мовляв, знайди собі, Владо, якесь інше житло. Такий ось «тонкий» натяк. Приплела родичів, щоби це не виглядало, що вона мене виганяє. Просто, мовляв, так вийшло… Я сказала «окей», попередила, що приїду забрати речі. А вона потім через маму передала, що мої речі вже зібрані, і запитала, куди мені їх відправити. Дитячий садок, їй-богу. Тож довелося нам залишитись тут, у готелі. Я хотіла винайняти квартиру, але мінімальний термін здачі – 6 місяців, а я не планую в Туреччині так довго залишатися, хочу повернутися швидше в Україну. Тому вже місяць ми живемо в готелі в Аланії.

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Проживання в готелі обходиться Владі з дитиною в «кругленьку» суму, але іншого варіанта у дівчини на даний момент немає:

– За ніч у готелі я плачу 120 доларів, зараз сезон розпочався. Жодної допомоги для переселенців з України в Туреччині немає. Є групи людей, які за власною ініціативою готові допомогти українцям, вони можуть тобі купити продуктів, допомогти знайти рієлтора, але грошей ніхто не підкине та безкоштовно нікуди не поселить. На сьогоднішній день я витратила вже близько 1500 доларів.

Як Владі Роговенко зараз вдається оплачувати готель та утримувати себе із сином, як вони переносять розлуку з чоловіком і які у дівчини плани на майбутнє, дивіться у повному випуску проекту «Предметка. Переселенці» на YouTube Нового каналу.