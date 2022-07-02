Героїнями третього випуску «Предметка. Переселенці» стали переможниця третього сезону «Супермодель по-українськи» Маша Гребенюк та учасниця першого сезону реаліті, Влада Роговенко.

У відвертому інтерв’ю Сергію Нікітюку Маша Гребенюк розповіла про те, як їхала з бабусею з Києва в Ірландію, які труднощі були по дорозі та про те, як там влаштувала своє життя й знайшла роботу.

Влада Роговенко розповіла, як з маленьким сином на руках тікала з Дніпра. Про важку дорогу в Стамбул та про те, чому зараз живе в готелі за шалені гроші. А також поділилась тим, які зараз у неї стосунки з чоловіком на відстані.

Про квартиру в Ірпені, втечу з Миколаєва та поїздку в багажнику: Таня Брик та Аня Суліма. Предметка

Арина Любітєлєва і Даша Майстренко про втечу з Іспанії, евакуаційний потяг та хлопця у генштабі