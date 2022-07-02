02 июля

Про эвакуацию с ребенком, разлуку с мужем и работу за границей. Влада Роговенко и Маша Гребенюк

Героинями третьего выпуска «Предметка. Переселенцы» стали победительница третьего сезона «Супермодель по-украински» Маша Гребенюк и участница первого сезона реалити, Влада Роговенко.

В откровенном интервью Сергею Никитюку Маша Гребенюк рассказала о том, как ехала с бабушкой из Киева в Ирландию, какие трудности были по дороге и о том, как там устроила свою жизнь и нашла работу.

Влада Роговенко рассказала, как с маленьким сыном на руках эвакуировалась из Днепра. О тяжелом пути в Стамбул и о том, почему сейчас живет в отеле за безумные деньги. А также поделилась тем, какие сейчас у нее отношения с мужем на расстоянии.

Арина Любителева и Даша Майстренко о побеге из Испании, эвакуационном поезде и парне в генштабе

 

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