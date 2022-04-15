Закон про біженців з України в Польщі: президент Дуда підписав нові зміни

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону переселенців з України. Про це повідомили на сайті президента.

До закон від 12 березня 2022 року додали зміни, які стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL. Зокрема, зміни передбачають, що неповнолітні особи й особи з інвалідністю спрощено отримають податковий номер.

Як виїхати до Польщі з України? Маршрут, умови для біженців та корисні посилання

Також оновлений закон про українських переселенців у Польщі дозволяє українцям надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою. Українські біженці також зможуть взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції.