Німеччина підвищить виплати допомоги біженцям із України

Німеччина продовжує підтримувати українських переселенців

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Deutsche Welle. Зміни передбачені урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.

Зараз же біженці з України отримують соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка становила, залежно від місця перебування, дещо більше 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

Починаючи з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 закону про перебування іноземців, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить. Відповідні зміни 27 квітня схвалив федеральний уряд Німеччини. На соціальний захист українських біженців уряд виділив два мільярди євро.

Українці, які отримали захист на підставі §24 закону про перебування іноземців, мають дозвіл на роботу без обмежень. Зареєструватися як шукачам роботи, аби отримувати виплати, українцям потрібно буде у центрах зайнятості – Jobcenter.

Звичайно, дуже приємно, що Німеччина підтримує українців. Але хочеться, щоб німецький уряд так само підтримував Україну і військовою технікою. Адже поки що Німеччина залишаться однією з країн, яка відмовляється постачати до України важке озброєння, в тому числі і танки.

Проте нещодавно відбувся перелом. Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. Але це ще не означає, що озброєння точно дадуть. Чому – читай у матеріалі.

Фото – iStock

Читай також:

Біженство в США з України 2022: Джо Байден анонсував нову програму

Як евакуювати тварин? Що взяти з собою та правила поведінки при евакуації