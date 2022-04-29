Німеччина підвищить виплати допомоги біженцям із України

В Україні створили сайт, на якому росіяни можуть «орендувати» житло в гарячих точках
Німеччина продовжує підтримувати українських переселенців
З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Deutsche Welle. Зміни передбачені урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг.
Зараз же біженці з України отримують соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка становила, залежно від місця перебування, дещо більше 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.
Українці, які отримали захист на підставі §24 закону про перебування іноземців, мають дозвіл на роботу без обмежень. Зареєструватися як шукачам роботи, аби отримувати виплати, українцям потрібно буде у центрах зайнятості – Jobcenter.
Звичайно, дуже приємно, що Німеччина підтримує українців. Але хочеться, щоб німецький уряд так само підтримував Україну і військовою технікою. Адже поки що Німеччина залишаться однією з країн, яка відмовляється постачати до України важке озброєння, в тому числі і танки.
Проте нещодавно відбувся перелом. Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння. Але це ще не означає, що озброєння точно дадуть. Чому – читай у матеріалі.
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