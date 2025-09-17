Поле 3 сезон 4 випуск: дивитися онлайн від 17.09.2025

Дивись онлайн Поле 3 сезон 4 випуск від 17.09.2025! Цього разу емоції на межі, адже один із гравців зумів пройти три раунди поспіль і здобув новий бонус сезону – золоту територію на 21 клітинку та п’ять секунд переваги в батлах. Хто наважиться кинути йому виклик?

Учасників чекає квіз про популярні розваги вихідних – від збирання грибів до походу в парк атракціонів чи відпочинку в SPA. Не менш захопливою стане кулінарна дуель. Гравці мають відгадати посуд, кухонну техніку та страви з тіста. Наскільки добре гравці знають кухню й випічку? Хто профі в українських телешоу та зможе легко назвати всі популярні програми? Чиї знання в рослинному світі виявляться кращими, ніж у суперника? Дивись онлайн у хорошій якості на сайті Нового каналу проєкт Поле 4 випуск 3 сезон від 17 вересня 2025, щоб дізнатися всі відповіді.

