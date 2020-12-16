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У 6 серії Перші ластівки. Zалежні Назар вирішив справити враження на Кіру вельми дивним чином. Він розкопав таємницю її минулого: одна довірлива студентка вже загинула з вини Зотової! Невже на інших чекає така саме доля? Попри свою поведінку, Назар відчуває, що закоханий в Кіру. Що він буде робити, якщо дізнається, за що вона отримала Пулітцерівську премію? Альбіна в 6 серії Перші ластівки. Zалежні намагається зрозуміти, що робити зі своїм життям далі. Спочатку на неї напали, потім вона дізналася, що батько ніколи не любив її матір, а вона ніколи не була бажаною дитиною. Плюс до всього, інформація про її сумнівну діяльність просочилася у відкритий доступ. Які наслідки чекають на зірку інстаграму? Дивись в серіалі Перші ластівки. Zалежні 6 серія онлайн.

Дивитися онлайн 5 серію серіалу Перші ластівки. Zалежні від 16.12.2020