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25 березня

Перші ластівки. Прем’єра серіалу на YouTube Нового каналу. Дивитися трейлер

Відмінна новина для всіх фанів «Перших ластівок» ! Щоб ви не нудьгували на карантині, Новий канал підготував сюрприз: усі серії зовсім скоро з'являться у відкритому доступі на YouTube! Не пропусти - вже з 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00.

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Дивись перший трейлер «Перших ластівок» прямо зараз: історія вже почалася...

Перші ластівки. Прем’єра серіалу на YouTube Нового каналу. Дивитися трейлер
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