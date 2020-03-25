Відмінна новина для всіх фанів «Перших ластівок» ! Щоб ви не нудьгували на карантині, Новий канал підготував сюрприз: усі серії зовсім скоро з'являться у відкритому доступі на YouTube! Не пропусти - вже з 31 березня по вівторках і четвергах о 12:00.

«Перші ластівки» - це проект, заснований на реальних проблемах сучасних підлітків. Історія фатальної дружби в мережі, історія боротьби з життям, в яку дорослим страшно повірити. Молодіжний трилер «Перші ластівки» покаже без прикрашання небезпеки, яким щодня піддаються мільйони підлітків у всьому світі, а батьки і не підозрюють, наскільки страшна загроза нависла над їхньою родиною. Дивись перший трейлер «Перших ластівок» прямо зараз: історія вже почалася...