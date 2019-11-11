Перші ластівки. 1 серія. Ти дізнаєшся, що з ними сталося…

Сьогодні 11 листопада о 19:00 ексклюзивно на YouTube Нового каналу ви побачите першу серію спецпроекту «Перші ластівки». Те, що до цього моменту ви могли лише вгадувати з уривків трейлера, нарешті, відкриється.

Що сталося у звичайній школі 1 вересня? Що шокувало старшокласників та їх батьків? Що підштовхнуло відмінницю, улюбленицю вчителів Поліну до страшного рішення? І чому мовчать ті, хто знає правду? Багато питань, але відповіді знає лише він: Друг на тому кінці дроту.

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Перші ластівки. Прем’єра героїв: Хто є хто в проекті