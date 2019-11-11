Поради зірок: як пережити цькування у школі

Булінг в школі – актуальна проблема не лише в Україні, а й у всьому світі. Напередодні прем’єри спецпроекту Нового каналу «Перші ластівки», де тема цькування серед підлітків є однією з ключових, зірки українського шоу-бізнесу розповіли, як вони боролися зі знущаннями в дитинстві, і що думають про це зараз.

Даша Астафьєва

– У дитинстві я неодноразово стикалася з тим, що з мене знущалися, тому я однозначно підтримаю таких дітей, – каже Даша. – Оскільки до шести років я була лисою і зі страшною алергією на обличчі, мене нерідко дражнили. Я в той час часто спілкувалася з хлопчиком, який мав проблеми з кінцівками. Він завжди був окремо від усіх. У школі я намагалася підтримувати його, бути поруч.

За словами Даші, ніхто не знає, як у майбутньому може змінитися життя тих дітей, яких дражнять однолітки. Зірка закликає всіх вірити в себе і свої сили.

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Діма Каднай

– Безумовно, дуже важливе оточення, в якому ти перебуваєш, – каже співак. – А в підлітковому віці – тим більше. Про це обов’язково потрібно говорити з батьками, а вони, в свою чергу, повинні правильно налаштувати дитину, пояснити їй, що проблемами треба ділитися, а не мовчати. Все залежить від того, як ти сам до цього ставишся. Якщо не сприймаєш пресинг щодо тебе всерйоз, пропускаєш повз, то стає легше.

– Я за будь-яке самовираження, за свободу, взаємоповагу, – продовжує Дмитро. – Для мене це дуже дивно й дико, коли у 2019 році не лише підлітки, а й дорослі люди можуть собі таке дозволити. Це неприпустимо! Ми всі однакові, у всіх однакові права, ніхто не кращий і не гірший.

Павло Вишняков

Актор Павло Вишняков зізнався, що іноді стикався з нерозумінням у школі.

– Коли опираєшся, тебе ще більше цькують. А коли виходиш і кажеш, мовляв, якщо ви мене вважаєте такою людиною, значить, я саме такий, – люди перестають це робити, – пояснює актор. – Коли це відбувалося з моїми друзями або знайомими, я завжди вставав на їхній бік і боровся за них до кінця.

Слава Дьомін

– Я вважаю, що все залежить від батьків, – каже радіоведучий. – Коли вони не займаються, не спілкуються зі своїми дітьми, ті стають агресивними в школі. Тому я бажаю, щоб кожен з батьків знайшов хоча б 15 хвилин на день, щоб поговорити з дитиною й дізнатися, як у неї справи.

Прем’єра серіалу «Перші ластівки» – 19 листопада о 22:00 на Новому каналі.

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