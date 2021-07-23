Саша Рудинський показав, як 11-місячний син привітав його з днем народження

Зірці серіалу «Перші ластівки» виповнилося 25 років

23 липня виконавець головної ролі в гостросюжетному серіалі-антології Нового каналу Олександр Рудинський святкує 25-й день народження. Українського актора, який нещодавно знявся в італійському 10-серійному вестерні, сьогодні засипають теплими словами та побажаннями рідні, друзі та, звичайно ж, колеги «по цеху» — артисти, режисери, сценаристи… Деякими привітаннями іменинник поділився в Stories у своєму Instagram .

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Але, мабуть, найважливіше та найцінніше привітання Олександр Рудинський отримав від сина — 11-місячного Петра. На честь дня народження він підніс татові фотоколаж у рамці з їхніми найзворушливішими спільними кадрами. Ймовірно, в підготовці подарунка малюкові допомагала його мама — дружина Саші Рудинського Марія. Тільки подивися на цю красу!

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Нагадаємо, два минулих дні народження Олександр Рудинський відсвяткував на майданчику молодіжного трилеру «Перші ластівки». 23-річчя актора випало на фінал зйомок першого сезону серіалу, а 24-річчя — на початок другого. Як це було, читай в матеріалі на сайті Нового каналу.

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