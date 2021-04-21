«Ми забували про камери навколо нас»: Зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський знявся у кліпі відомої співачки

Актор вперше брав участь у створенні музичного відео

Декілька тижнів тому стало відомо, що третій сезон молодіжного трилера «Перші ластівки» (Новий канал) все-таки побачить світ. І хоча точні дати виходу та подробиці сюжету поки не розголошуються, це не означає, що шанувальникам проекту ще довго не вдасться насолодитися грою улюблених акторів. Наші «ластівки» продовжують розвиватися к професійній сфері та підкорювати нові горизонти. Наприклад, нещодавно виконавець однієї із головних ролей серіалу Олександр Рудинський вперше знявся у музичному відео!

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Зірка «Перших ластівок» з’явився у новому кліпі Софії Єгорової на танцювальну версію пісні «Коли ти зі мною». Режисером відеороботи став відомий український кліпмейкер Юрій Двіжон (DVIZHON).

– Я вперше знявся у музичному відео. Ми від самого початку обговорювали історію героїв, придумували різні фішки – і в результаті вийшла міні-історія двох героїв. Мені це дуже подобається! – поділився враженнями Олександр Рудинський, який раніше розповів про реакцію на вагітність дружини. – Під час зйомок ми багато жартували і сміялися, говорили про наших викладачів акторської майстерності. Софія дуже цікава дівчина. Бажаю їй бути незалежною і слухати себе!

Відео «Коли ти зі мною» (Dance Version) – це весняна історія з життя молодих людей. За сюжетом, Олександр – чарівний і харизматичний фотограф, а Софія – дівчина, яка гуляє сонячним містом. Герой бачить її і починає фотографувати, після чого вони знайомляться і продовжують прогулянку разом. Пара гуляє містом, спілкується, веселиться.

– Мені дуже сподобалося працювати з Сашею. 12-годинні зйомки пролетіли, як одна мить! – зізналася Софія Єгорова. – На майданчику ми давали одне одному поради та підказки: він, як актор з досвідом, підказував якісь емоції для кадру, як вести себе перед камерою, а я йому показувала різні дівочі пози, коли він грав сцену позування перед фотоапаратом (посміхається – прим.ред.) В деякі моменти ми навіть забували про камери й знімальний процес навколо нас!

За словами української співачки, робота над кліпом не обійшлася без суперечок. Софія і Олександр по-різному бачили розв’язку історії і довго не могли знайти компроміс.

– Були суперечки під час зйомки фінальної сцени відео, – розповіла артистка. – Мені хотілося зробити happy end, а Саша хотів несподіваний, навіть сумний фінал, щоб наші герої розлучилися. Але режисер відео Юрій Двіжон, вирішив залишити фінал відкритим. Глядачі можуть тільки здогадуватися, як у пари в фіналі склалися стосунки – за моїм сценарієм, або за сценарієм Сашка.

Дивися кліп Софії Єгорової на пісню «Коли ти зі мною», героєм якого став актор «Перших ластівок» Олександр Рудинський:

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