Питання-відповідь: чому не варто довіряти незнайомцям в інтернеті?

Перед незнайомими людьми набагато простіше відкритися в інтернеті, ніж в реальному житті. Чому так відбувається і чим це загрожує?

Герої серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал покаже з 14 грудня по дві серії на день, часто потрапляють у неприємні ситуації. У тому числі через те, що швидко починають довіряти незнайомим людям. Цю ж помилку повторює багато дітей і підлітків, відкриваючись незнайомим людям в інтернеті. Експерти освітнього проекту #stop_sexтинг розповіли, чому так відбувається і до чого може призвести спілкування з незнайомцями в мережі.

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Чому діти та підлітки швидко починають довіряти незнайомцям в інтернеті?

По-перше, коли ми фізично перебуваємо в безпеці й при цьому листуємося з кимось в інтернеті, виникає ілюзія захищеності. Ця ілюзія і дає нам відчуття, ніби нічого поганого з нами не може відбутися.

По-друге, в соціальних мережах ми можемо бути тими, ким нам хочеться бути. Наприклад, можемо написати про себе так, як у реальному житті ми б себе не представили. Відповісти комусь таким чином, як у реальності би посоромилися. У соціальних мережах ми більш відкрито пишемо про свої переживання, болях, розставання і про радощі.

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Чим загрожує спілкування з незнайомцями в мережі?

Відкритість, емоційність і готовність підтримати будь-яку розмову —це саме те, що провокує шахраїв. Вони готові в будь-яку хвилину підтримати, втішити, дати щось на зразок слушної поради і просто побути поруч, хоч і в онлайні. Поступово ця емоційна близькість переростає в тотальну довіру з боку підлітка.

Саме в той момент шахраї починають діяти — шантажувати або загрожувати.

«Перші ластівки. Zалежні» у цифрах і фактах

#stop_sexтинг: як звернутися за допомогою

Кожен підліток або батько, який зіткнувся зі зловмисниками в інтернеті або хоче убезпечитися на майбутнє, може звернутися за допомогою до проекту #stop_sexтинг:

задати питання чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

дізнатися відповіді на найпопулярніші питання про сексуальне насильство: https://stop-sexting.in.ua/faq-teen/;

зателефонувати на консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті: 1545 (далі вибрати 3).

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день на Новому каналі!