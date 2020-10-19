Хто повинен піклуватися про контрацепцію – хлопець або дівчина? Макс Девізоров про перший сексуальний досвід

Актор став героєм освітнього проекту «Dialog з Першими ластівками» Фонду Олени Пінчук

Більшість підлітків, починаючи статеве життя у ранньому віці, абсолютно не готові до цього кроку. Часто позбутися невинності вони наважуються, щоб уникнути насмішок однолітків, довести їм свою «крутість», або ж вони просто піддаються синдрому натовпу: «Всі так роблять – і я буду». Однак перший сексуальний досвід, підживлений подібними мотивами, може привести до негативних наслідків – від небажаної вагітності до інфекцій, що передаються статевим шляхом.

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Як зрозуміти, що ти готовий почати вести статеве життя? Як вибрати ідеального партнера та місце? Як підготуватися до сексу та що робити безпосередньо під час першого разу? На ці та багато інших питань психологи проекту «Dialog з Першими ластівками» відповіли разом із Максимом Девізоровим – зіркою серіалу «Перші ластівки» і веб-серіалу FAKE (Новий канал). Зокрема, вони обговорили, хто повинен відповідати за контрацепцію – хлопець або дівчина.

– Мені здається, думати про контрацептиви повинен хлопець, – зазначив Максим Девізоров, який розповів, чи варто вживати алкоголь перед першим сексом. – Тому що презерватив – це більше наш, чоловічий, «аксесуар».

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Психологи проекту «Dialog з Першими ластівками» запитали, чому, на думку Макса, про контрацептиви не може подбати дівчина. Замислившись і проаналізувавши в голові це питання, актор відповів:

– Напевно, я не правий. Якщо розглядати це питання з точки зору турботи про себе, про контрацептиви необхідно думати і хлопцям, і дівчатам. Купувати презерватив повинен той, кому не наплювати на своє здоров’я.

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– Питання контрацепції, коли ми говоримо про безпеку одне одного, було б непогано обговорювати в парі, – додали психологи проекту «Dialog з Першими ластівками». – Якщо я не можу сказати своєму партнерові, щоб він надів презерватив, то, напевно, взагалі не варто займатися із ним сексом. Тому що швидше за все я не зможу заговорити з ним і про інші важливі моменти. І це загрожує не тільки з точки зору небажаної вагітності або інфекцій, що передаються статевим шляхом. Можливо, я не наважуся сказати, що мені некомфортно або боляче. Таким чином враження про перший сексуальний досвід будуть зіпсовані.

*Освітній центр Dialog Hub Фонду Олени Пінчук – це простір вільних розмов про сексуальну освіту. Лектори та резиденти без повчань і неформально розповідають про секс, стосунки, ВІЛ, психологію та пізнання свого тіла. Лекції проходять як офлайн, так і онлайн на YouTube-каналі Dialog Hub.