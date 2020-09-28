Очима актора: Максим Самчик показав залаштунки зйомок «Перших ластівок. Zалежних»
Крайній знімальний день актора добіг кінця
«Стоп, знято!» Цю фразу на майданчику молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні» Максим Самчик почув востаннє. Сьогодні, 28 вересня, у актора був крайній знімальний день. Про це він розповів на офіційній сторінці в Facebook.
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«Фінал. Не фотограф, але не міг не робити знімки таких красивих людей, такої прекрасної команди!!!! Усім безмежно вдячний!!!» – написав Максим Самчик. І поділився серією фотографій з майданчику «Перших ластівок. Zалежних», які робив протягом усього знімального періоду. Тільки подивися на ці кадри!
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Нагадаємо, прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» запланована на грудень 2020 року. У новому сезоні молодіжний трилер Нового каналу набув формат антології: актори залишилися ті ж, а фабула та персонажі повністю змінилися. Про це докладно розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу. Крім того, він пояснив, в чому криється суть нової назви проекту.
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