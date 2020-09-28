Крайній знімальний день актора добіг кінця

«Стоп, знято!» Цю фразу на майданчику молодіжного трилера «Перші ластівки. Zалежні» Максим Самчик почув востаннє. Сьогодні, 28 вересня, у актора був крайній знімальний день. Про це він розповів на офіційній сторінці в Facebook.

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«Фінал. Не фотограф, але не міг не робити знімки таких красивих людей, такої прекрасної команди!!!! Усім безмежно вдячний!!!» – написав Максим Самчик. І поділився серією фотографій з майданчику «Перших ластівок. Zалежних», які робив протягом усього знімального періоду. Тільки подивися на ці кадри!

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Нагадаємо, прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні» запланована на грудень 2020 року. У новому сезоні молодіжний трилер Нового каналу набув формат антології: актори залишилися ті ж, а фабула та персонажі повністю змінилися. Про це докладно розповів Євген Тунік, сценарист і шоуранер серіалу. Крім того, він пояснив, в чому криється суть нової назви проекту.

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