Актор серіалу «Перші ластівки» і «Перші ластівки. Zалежні» (Новий канал) розповів, як підтримував дружину під час пологів

Декілька тижнів тому зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський вперше став татом. Його дружина – актриса Марія Заниборщ (тепер уже Рудинська) – народила хлопчика в одному зі столичних пологових будинків. Малюк з’явився на світ 8 вересня о 23:58 за допомогою кесаревого розтину.

– Ми назвали сина Петром. На честь батька Марії і мого дідуся, – поділився новоспечений тато.

Останні місяці вагітності Марії випали на знімальний період серіалу «Перші ластівки. Zалежні», в якому її чоловік грає одну з головних ролей. Олександр дуже переживав, що може пропустити народження сина через щільний робочий графік. Але малюк обрав ідеальний день, щоб з’явитися на світло – в один із нечисленних вихідних свого тата-актора.

– Я був на зйомках «Перших ластівок», коли у моєї Марії почалися перейми, – розповів Олександр Рудинський. – Було 7 вересня. Ми якраз репетирували сцену, коли до мене підбіг друг і сказав: «Візьми телефон, Марія не може додзвонитися!» Я підняв трубку і почув переляканий голос дружини: «Сашо, я народжую!»

У пологовий будинок Марію відвіз свояк Олександра, а сам актор приїхав до неї ввечері після зміни та привіз поїсти. Правда, побути поруч із коханою йому не вдалося. Його не пустили в пологовий будинок через пандемію.

– Весь наступний день я провів під вікнами лікарні, – розповів зірка «Перших ластівок». – Шість годин просидів у машині, поки у Марії йшли перейми. Потім мене нарешті до неї пустили. Ще декілька годин ми провели разом, але в результаті лікар сказав, що у Марії не вийде народити природним шляхом. Її відвезли в операційну – й за 7 хвилин дістали мого сина.

Поки лікарі закінчували операцію, Саша Рудинський знаходився поруч із новонародженим малюком.

– Таких вражень у мене ще ніколи в житті не було, – поділився актор. – Ці емоції ні з чим не порівняти! Тебе нічого не цікавить, ти нікуди не поспішаєш. Час ніби зупиняється, і ти розумієш: це нове життя, і воно куди цікавіше, ніж було до цього.

Читай також:

Гірко! Зірка «Перших ластівок» Олександр Рудинський одружився

«Я безмежно щасливий»: Олександр Рудинський з «Перших ластівок» придбав машину